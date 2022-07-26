Брат Моргенштерна* сделал предложение руки и сердца Анне Мадан

Бывший участник «Дома-2» Максим Моргенштерн, который также является двоюродным братом Алишера Моргенштерна*, решил сделать предложение Анне Мадан.

Это произошло на свадьбе другого участника проекта Евгения Ромашова. Мужчина встал на одно колено и протянул Мадан кольцо. Девушка согласилась. Теперь поклонники пары ждут, когда пара сообщит дату свадьбы.

В конце прошлого года Максим и Анна покинули «Дом-2». Теперь Моргенштерн занялся музыкой — он идет по стопам своего брата и записывает песни. Пользователи социальных сетей считают, что парень попросту копирует Моргенштерна.

Максим заявлял, что не жалеет об участии в телевизионном проекте, ведь там он встретил Анну. По его словам, он пришел на проект, чтобы заявить о себе. Кроме того, он считает телестройку «прикольным экспериментом».

Как ранее писал 5-tv.ru, сын солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина и певицы Натальи Сенчуковой Василий женился. Его избранницей стала Дарья Алябьева. Новоиспеченная жена поделилась видео с торжества.

* Алишер Моргенштерн признан в России иноагентом.

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