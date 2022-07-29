На улицах Петербурга стало меньше еще на одного опасного водителя. За решетку отправили хрупкую на вид женщину, которая больше года держала в страхе жителей сразу нескольких районов. Она не только устраивала постоянные скандалы с соседями, но и даже пыталась задавить их на своей машине.

Как теперь она будет учиться хорошим манерам, расскажет корреспондент «Известий» Анна Воропай.

Это видео сняли жители Василеостровского района Петербурга. Мужчина выгуливает собак и явно не замечает, как сзади на него несется автомобиль. Сперва кажется, женщина за рулем просто не справилась с управлением. Но вот она уже явно специально снова наезжает на пешехода. Потом разворачивается и опять мчится за мужчиной.

Все тот же автомобиль можно узнать и на этом видео, снятом спустя несколько дней в соседнем дворе сразу после ДТП.

«Девушка, тут целая колонна свидетелей! Что вы фантазируете? Вы без номеров едете вообще!» — кричит даме водитель.

Ни отсутствие госзнака, ни свидетельство очевидцев о вопиющем нарушении правил дорожного движения владелицу черной иномарки не смущают. Свою правоту она пытается доказать с помощью крика и оскорблений.

«Она прыснула мне перцовый баллон в глаз. Ты мне не оказываешь помощь, соответственно, ты сядешь с ней в тюрьму!!! Я жду подмогу с этого дома», — кричала автоледи из машины.

Подмога действительно пришла. Бойкий мужчина бросился с кулаками на остальных участников ДТП. А женщина воспользовалась моментом и сбежала, бросив машину прямо посреди проезжей части.

Как выяснилось, своим поведением она уже долгое время пугает жителей нескольких дворов Васильевского острова. Все попытки найти на нее управу успехом не увенчались.

«Консьержка вызвала полицию. Полиция приехала, увезла ее. Через пять минут она опять приехала», — поделился житель Василеостровского района.

Соседи рассказывают: так же неадекватно дама ведет себя не только за рулем. И подозревают: у женщины могут быть серьезные проблемы с психикой.

«Она часто высовывается из окна на балконе своей квартиры и кричит. Ну, как ведут себя сумасшедшие люди: кричит что-то в окна, разговаривает с воображаемыми персонажами», — рассказала петербурженка.

А на этом видео, наоборот, она словно не замечает никого на дороге и снова чуть не устраивает аварию на ровном месте. Череду эпатажных выходок прервала встреча с инспекторами ГИБДД.

Когда ее остановили на дороге, она действовала по отработанной схеме: пытаясь скрыться, сбила одного из сотрудников. Теперь ее соседи смогут выдохнуть. По меньшей мере ближайшие два месяца — пока идет следствие — автолюбительница проведет в СИЗО. По статье «Применение насилия в отношении представителя власти» ей грозит до пяти лет лишения свободы.