Шлагбаумы, угрозы и суды: как россияне борются за дорогу домой

В «коттеджном рабстве» оказались тысячи россиян. Их заставляют платить за проезд к собственным домам. Территории, по которым проходят дороги, странным образом оказались в частной собственности. Предприимчивые бизнесмены установили пункты пропуска, заборы и шлагбаумы. Стоимость абонемента за пользование проездом в некоторых поселках доходит до 60 тысяч рублей. Об одной из таких историй нам рассказали с помощью формы обратной связи. Это можете сделать и вы — достаточно перейти по QR-коду на экране.

Жалобы жителей услышали власти Ленинградской области. Как там собираются устранять законодательные пробелы — узнал корреспондент «Известий» Захар Акопов.

Платный проезд домой — новая реальность, которая повергла в шок жителей Ленинградской области. Единственная дорога в поселок оказалась захвачена бизнесом. Новый владелец установил шлагбаум, а заодно и расценки — 500 рублей с авто.

«Очень возмущены ситуацией. Я не знаю, как из нее выйдем. Платить? Вы понимаете, что у нас нет таких денег», — сказала местная жительница.

Финансовые аппетиты бизнесмена для большинства семей оказались неподъемными. Попытки договориться и снять блокаду успехом не увенчались. Начались угрозы.

«Сейчас у нас поступают [угрозы], что вы рискуете тем, что останетесь без воды», — отметила местная жительница Вера Кузнецова.

Отстаивать свои права жители намерены в суде. Как тысячи других по всей стране.

«Пришел бизнесмен. Я уж не знаю, как он там оформил землю и поставил шлагбаум. Теперь это его частная собственность. Жители недовольны. Много писем писали в разные инстанции», — сказал председатель СНТ «Элира» Сергей Брянцев.

В Смоленской области база отдыха поставила КПП на единственной дороге в коттеджный поселок. Закрытым может оказаться и пеший проход.

«Раньше этой калитки, соответственно, никогда не было. Электрозамок, возможно, скоро поставят в будущем, либо другое устройство с ключом и чипом, чтобы контролировать проход», — рассказал автор видео.

Появилось даже понятие — «коттеджное рабство». И в этом случае неважно, сколько стоит сотка земли. Принцип тот же, меняется только ценник за возможность попасть домой. Подмосковье. Это не режимный объект. Это микрорайон, где дом может стоить несколько сотен миллионов. Свои порядки здесь навела «Одинцовская РЭС». Управляющая компания требует за проезд астрономические суммы.

«Чтобы попасть к своим домам, мы должны заплатить 60 тысяч без коммунальных платежей. Коммунальные платежи идут отдельно. Регистрацию свою, я показываю документы, показываю доверенность, показываю судебное решение — меня не пускают», — сказала жительница микрорайона «Горки 8» Ирина Першина.

«В моих руках карта одного из владельцев участка в поселке „Горки 8“. Если ее приложить к замку, по идее, он должен открыться и человек беспрепятственно пройдет к себе домой. Однако, как мы видим, дверь не открывается и доступ запрещен», — отметил корреспондент Захар Акопов.

«Не было ни общего собрания собственников, никто не давал согласия, чтобы она здесь находилась», — рассказал юрист Эдуард Джеджея.

Владельцы участков, по которым проходит дорога к поселку, считают их своей собственностью. По сути, пользуются пробелом в законодательстве. Имущество общего пользования фактически не регулируется нормативно.

«Огородить, поставить шлагбаум, требовать плату за проезд — все это вправе данного собственника», — сказал кадастровый инженер Вадим Гребешков.

Если дорога к дому единственная, пострадавшие вправе обратиться в суд и оспорить «коттеджное рабство».

«Данное ограничение должно касаться не доступа, не пользования этой дорогой, а, например, проезда. То есть большая разница. То есть просто стоит шлагбаум или проезд. Но это все зависит от того, как оформлено решение общего собрания. Имеется ли оно вообще», — сообщил юрист Илья Васильчук.

Локальными мерами проблему не решить. Нужны поправки в федеральные законы. С инициативой об изменениях выступили в Ленинградской области. Среди предлагаемых мер: введение общей долевой собственности, чтобы объекты не принадлежали одному частнику. И, например, принудительный выкуп. Властям хотят дать право выплачивать собственнику сумму по кадастровой стоимости, если он отказывается идти навстречу жильцам.

«Все земли общего пользования, все сети должны быть исключительно на балансе государства. Забирайте улично-дорожные сети, забирайте земли под детскими площадками, чтобы они были и у наших детей, и у страны молодого поколения. Забирайте трансформаторы, провода, газовые трубы — это ваше. Заберите, пожалуйста, это», — сказала общественный деятель Ирина Соколова.

Параллельно хотят ужесточить требования к застройщикам. Чтобы те определяли судьбу дорог и сетей еще на стадии проектирования поселка.

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