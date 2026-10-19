Новый поворот в борьбе за хиты «Ласкового мая»: что решил турецкий суд

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 49 0

Спор о правах на «Белые розы» и «Седую ночь» дошел до Турции — и местный суд вынес решение, которое может изменить расклад для всей группы.

Суд Турции признал Разина автором 28 песен «Ласкового мая»

Фото: www.globallookpress.com/Evguenii Matveev

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Турецкий суд признал Андрея Разина автором 28 песен «Ласкового мая»

Турецкий суд первой инстанции признал продюсера Андрея Разина автором и обладателем авторских прав на 28 песен группы «Ласковый май». Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Решение вынес Серикский 1-й межрайонный суд Турции. В документе указано, что автором слов и музыки, а также обладателем авторских прав на перечисленные произведения является Андрей Разин.

Среди песен, права на которые рассматривались судом, находятся известные композиции «Лето», «Розовый вечер», «Белые розы» и «Седая ночь». Спор в турецкой инстанции инициировал российский предприниматель Николай Коржиков.

Согласно документам, судебный процесс в Турции, включая расходы на юристов и минимальные отступные за объекты спора, обошелся ответчикам почти в 50 тысяч турецких лир, что эквивалентно 80 тысяч рублей.

При этом в России Разин ранее проиграл судебные споры об исключительных правах на песни «Ласкового мая». В материалах ТАСС говорится, что российские суды признали фальшивыми документы, которые представляли Разин и аффилированные с ним лица.

Представители правообладателя уже обжаловали решение турецкого суда в региональном суде Антальи. Российские адвокаты назвали произошедшее попыткой Разина получить за рубежом права на наследие группы после проигрыша процессов в России.

В российских материалах по делу также упоминается Коржиков. По данным следствия, предприниматель фигурирует в схеме, связанной с Разиным. При этом решение турецкого суда пока остается предметом дальнейшего разбирательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина повторно объявили в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. В базе МВД России появилась новая карточка, а предыдущую изъяли.

В ноябре 2025 года Разину заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с денежными средствами поэта Сергея Кузнецова. После этого его объявили в межгосударственный розыск. В декабре продюсера заочно арестовали, а поиски перевели на международный уровень.

Источник в правоохранительных органах допустил, что повторное объявление в розыск может быть связано с новым уголовным делом, дополнительными эпизодами или изменением обстоятельств расследования. Кроме того, суд в Щербинке признал поддельным договор между Разиным и Юрием Шатуновым. Решение было принято по иску вдовы певца Светланы.

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