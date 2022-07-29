По предварительной информации, трагедия произошла на юге российской столице.

Шесть человек погибли в результате пожара в московском общежитии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Шесть человек погибли в результате пожара в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Подробности трагедии устанавливаются.

Число погибших при пожаре в общежитии Москвы увеличилось до восьми человек

«По предварительным данным, в результате пожара погибли шесть человек. Там было много жильцов, кого успели — эвакуировали», — сообщил собеседник агентства.

Как стало известно 5-tv.ru, горело общежитие на Алма-Атинской улице. Возгорание началось на первом этаже, где в аренду сдавались комнаты, примерно в полночь. На данный момент пожар ликвидирован.

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