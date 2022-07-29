Число погибших при пожаре в общежитии Москвы увеличилось до восьми человек

По информации 5-tv.ru, возгорание началось на первом этаже здания. Там комнаты сдавали в аренду.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

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Число погибших при пожаре в общежитии на юго-востоке Москвы увеличилось до восьми человек, еще трое пострадали. Об этом 5-tv.ru стало известно от источника.

Трагедия произошла в общежитии на Алма-Атинской улице. Огонь вспыхнул на первом этаже, где в аренду сдавались комнаты, примерно в полночь. Пламя быстро начало распространяться, в итоге пожар охватил три комнаты. Общая площадь составила 150 квадратных метров. На данный момент он ликвидирован.

На кадрах с места происшествия видно большое количество пожарных автомобилей и карет скорой помощи. РИА Новости со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причиной гибели людей стало отравление угарным газом. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о шести погибших в результате пожара в общежитии на юго-востоке Москвы. В экстренных службах сообщили, что «эвакуировали — кого успели».

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