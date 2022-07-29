Суд признал геноцидом убийства мирных жителей Брянска во времена Великой Отечественной войны

Массовые убийства мирных жителей в Брянской области во время оккупации фашистами признаны геноцидом по решению суда. В ходе заседания свидетели, прошедшие через истязания, голод и антисанитарию, давали показания против мучителей. Многие из них попали в местный лагерь «Дулаг-142» еще в самом раннем возрасте. На заседании побывала Наталья Будник.

В интересах Российской Федерации, бывших узников лагеря «Дулаг-142», их потомков — это тот случай, когда «нужно живым». Несколько лет прокуратура кропотливо собирала факты, чтобы сегодня суд назвал геноцидом зверства немцев и их пособников. Вердикт брянского суда слушает в основном молодежь. Им хранить память о тех, кто замучен в застенках лагеря смерти.

Прокуратура работала два года, чтобы собрать и систематизировать материалы. Прошли пять заседаний, в том числе выездное. Собирались в одном из сел, где еще остались в живых жертвы той трагедии. Возможно, впервые они так откровенно рассказывали о том, что пришлось пережить и увидеть.

Анне Петровне Новиковой тогда шел лишь пятый год. Всем селом их выгнали и посадили в поезд на Берлин. Состав накрыла огнем советская авиация. Тогда пленных и привели в печально известный лагерь «Дулаг-142».

«На голом полу спали, ничего не было. Кормили, давали утром какой-то воды. Вода какая-то замутненная была, хлеба давали скибочку. Хлеб — опилки древесные», — рассказала бывшая узница лагеря «Дулаг-142» Анна Новикова.

Цеха бывшего ремонтного завода. За три года немецкой оккупации здесь оказалось не меньше 80 тысяч жителей Брянской области. Сырость, холод, вместо еды — гнилое мясо, в лучшем случае — гречиха. Первыми жертвами «Дулага-142» стали дети и старики. Всего из лагеря не вышло 40 тысяч человек.

«Не какая-то эпизодическая деятельность нацистских властей. Весь их режим, он был именно направлен на то, чтобы нас не было просто. И чем быстрее были бы люди истреблены, тем лучше для них», — заявил историк Александр Луговой.

Его слова подтверждают факты из разных уголков страны. Геноцидом уже признаны массовые расстрелы и пытки мирных жителей в Крыму, Ростовской и Новгородской областях, казнь воспитанников детского дома в Ейске, истребление населения Псковской области эстонскими карательными отрядами.

«Установленные факты дают следствию право полагать, что эти преступления являются частью плана немецко-фашистских захватчиков по истреблению мирного населения не только отдельных населенных пунктов и регионов, но и всего советского народа», — сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Чтобы не позволить забыть эти преступления, следователи и поисковики ведут проект «Без срока давности». Сегодня главный противник — время. Именно поэтому так важно собирать факты в архивах, слушать свидетелей и проводить раскопки на месте преступлений. Все это позволит сохранить память и не даст возможность переписать нашу историю.