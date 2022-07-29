Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Продюсер назвал запрет на въезд в Молдавию личным ударом для Киркорова

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 32

Дмитрий Ащуров предположил, что у певца были распланированы какие-то доходы и расходы, которых он теперь лишен.

Продюсер назвал запрет на въезд в Молдавию личным ударом для Киркорова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Музыкальный продюсер Дмитрий Ашуров заявил, что отказ во въезде в Молдавию стал личным болезненным ударом для эстрадного певца Филиппа Киркорова. По его словам, артист был тесно связан с этой страной и даже ездил вместе с ней на «Евровидение» в качестве продюсера певицы Натальи Гордиенко. Об этом пишет Lenta.ru.

Артисту отказали во въезде в Молдавию. Он прибыл в Кишенев рейсовым самолетом из Стамбула в ночь на 29 июля. Во время прохождения паспортного контроля в VIP-зале пограничная полиция сообщила, что исполнителю запрещен въезд в страну.

«Я считаю, что это болезненный внутренний удар для Киркорова. Он много работал с артистами из этой страны, даже ездил с ними на „Евровидение“ в качестве продюсера. И не пустить его в страну без каких-либо серьезных причин — так просто не поступают», — заявил Ашуров.

Продюсер объяснил, что Киркоров всегда чувствовал себя международным артистом. Певец даже ездил на «Евровидение» в качестве зрителя, когда Россия вышла из конкурса.

Ашуров предположил, что у певца были распланированы какие-то доходы и расходы, которых Киркоров теперь лишен.

Он добавил, что для большинства российских артистов отказ во въезде в соседние государства не станет таким критичным.

Как ранее писал 5-tv.ru, адвокат Александр Добровинский прокомментировал ситуацию, в центре которой оказался Филипп Киркоров. По его словам, он видит в поведении властей Молдавии преследование тех, кто может раскрыть правду, и запретом на въезд Киркорова показала, как на самом деле работает «псевдодемократия».

+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
60.20
-0.02 61.22
0.22
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

Последние новости

19:36
Оборот оружия и паспорт в СИЗО: что изменится в России с 1 августа
19:32
Большой или маленький: Ольга Бузова «профессионально» занялась теннисом
19:22
Гонка на выживание: в Петербурге пройдет GARAGE FEST Игора Драйв
19:06
Максим Фадеев предложил критику-однофамильцу взять псевдоним
18:44
Группа «Тату» объявила о воссоединении осенью 2022 года
18:39
Продюсер назвал запрет на въезд в Молдавию личным ударом для Киркорова

Сейчас читают

Справлюсь сама: взрослая дочь отказалась от помощи и связей Волочковой
«Заткнули рот» ракетой: за что Киев убил своих военных в СИЗО
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться — рекомендации эксперта

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год