Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Чего боятся?» — адвокат прокомментировал запрет Молдавии на Киркорова

|
Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова Эксклюзив 17

Добровинский назвал преследованием оппонентов запрет полиции Молдавии на въезд Киркорова в страну

«Чего боятся?» — адвокат прокомментировал запрет Молдавии на Киркорова

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Эксперт уверен, что таким образом власти страны пытаются «закрыть рот» народному певцу и построить на лжи псевдодемократию.

Звездный адвокат Александр Добровинский прокомментировал резонансную ситуацию, в центре которой оказался народный артист Филипп Киркоров. Полиция Молдавии «развернула» певца на границе и не позволила ему посетить суд над депутатом Мариной Таубер, где он должен был выступать в роли ключевого свидетеля.

Как отметил Александр Добровинский в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru, он видит в поведении властей Молдавии преследование тех, кто может раскрыть правду, и запретом на въезд Киркорова показала, как на самом деле работает «псевдодемократия».

«Мы живем в эпоху, когда так называемая демократия начала преследовать своих оппонентов. И то, что Филиппа Киркорова не пустили в Молдавию, чтобы он мог принять участие в судебном процессе, только подчеркивает это. Чего боятся молдавские власти? Что народ может узнать правду? Начнет задавать вопросы: а так ли все, как нам диктует власть и навязывает мнение? Эта ситуация с Киркоровым — прямое тому доказательство», — заявил адвокат.

Кроме того, пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская в комментарии «Газете.ru» рассказала, что певцу отказали в пересечении границы якобы из-за чрезвычайного положения.

«Выясняю. Знаю, что они на границе озвучили: «Туристическая цель пока не рассматривается в связи с чрезвычайным положением», — рассказала она.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МВД Эстонии на пять лет запретило Киркорову въезд на территорию страны.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
60.20
-0.02 61.22
0.22
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 29 июля

Последние новости

13:29
«Чего боятся?» — адвокат прокомментировал запрет Молдавии на Киркорова
13:28
Прокуратура Испании запросила более восьми лет тюрьмы для Шакиры
13:17
Лавров: Россия согласовывает время контакта с Блинкеном
13:01
Певица София Ротару выразила свою поддержку Украине
12:55
Суд признал геноцидом убийства мирных жителей Брянска во времена Великой Отечественной войны
12:51
Эмили Ратаковски подтвердила слухи о разводе после четырех лет брака

Сейчас читают

Справлюсь сама: взрослая дочь отказалась от помощи и связей Волочковой
Готовили иностранные инструкторы: диверсанты из Украины планировали теракт в РФ
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Врач рассказала, кому категорически нельзя есть зелень

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год