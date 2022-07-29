Певец до этого обещал зарядить журналистке пощечину и называл ее наглой бабой.

Прохор Шаляпин подрался с Аленой Жигаловой во время интервью

Фото: www.globallookpress.com / Павел Кашаев

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Певец Прохор Шаляпин снова попал в передрягу. На этот раз скандал не связан с очередной пожилой пассией артиста, а с личной неприязнью к Алене Жигаловой. Дружелюбный с виду артист умудрился подраться с видеоблогером прямо во время интервью.

А прологом этой истории было то, что обе знаменитости последний месяц обменивались колкостями. Журналистка упрекала артиста в стремлении «ублажить бабушек», а Шаляпин обещал залепить блогеру пощечину, назвал ее необразованной и наглой бабой. Видимо, при встрече эмоции у обоих достигли апогея.

«Я ходил на ее шоу. Она мне выдрала клок волос. Чем все закончилось — не скажу. Смотрите программу у Алены. Пусть люди все это увидят», — рассказал Шаляпин изданию Teleprogramma.pro.

Прохор Шаляпин прославился в шоу-бизнесе не талантом вокалиста, а любителя женщин. Причем зрелого возраста и с хорошим достатком. Шоком для общественности стала его женитьба на предпринимательнице Ларисе Копенкиной. Артист годился ей в сыновья, но женщина надеялась быть счастливой с молодым мужем. Но не сложилось. Далее мужчина продолжал экспериментировать с романами. Один из них вылился в очередной брак с американкой Татьяной Клаудией Дэвис, правда, после свадебной церемонии та вскоре заболела и умерла от коронавируса. Певец же быстро нашел утешение в объятиях других женщин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто стала новой избранницей Прохора Шаляпина и удалось ли ему обогатиться за счет умершей жены Татьяны Клаудии Дэвис.

 

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