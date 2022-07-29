Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Фюзеляж импортозамещенного SSJ-NEW доставлен в Жуковский для испытаний в ЦАГИ

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 55

Успешное проведение ресурсных и летных испытаний позволит к концу 2023 года выйти на сертификацию SSJ-NEW и начать серийное производство.

Фото, видео: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Планер импортозамещенного самолета SSJ-NEW переправлен в подмосковный Жуковский для проведения цикла испытаний на базе Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского. Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

Читайте также

В ОАК показали кадры сборки импортозамещенного Sukhoi Superjet

Поясняется, что планер и шасси будут многократно подвержены циклическим нагружениям, чтобы эксперементально обосновать назначенный ресурс в 54 тысячи летных часов. По результатам испытаний будут получены данные по усталостной прочности и эксплуатационной живучести планера, также планируется подтвердить соответствие конструкции требования авиационных норм

«Это уже второй фюзеляж SSJ-NEW, изготовленный в производственном центре корпорации „Иркут“ в Комсомольске-на-Амуре, он доставлен в Жуковский для прохождения цикла сертификационных ресурсных испытаний. Для нашего коллектива это событие примечательно еще и тем, что фюзеляж SSJ-NEW впервые покинул предприятие. Собранный ранее первый фюзеляж в настоящее время находится в цехе окончательной сборки и оснащается элементами импортозамещенных систем и агрегатов», — сказал гендиректор корпорации «Иркут» Андрей Богинский.

По его словам, он совершит первый полет в 2023 году, а также поучаствует в программе сертификационных летных испытаний. Успешное завершение ресурсных и летных испытаний к концу 2023 года позволит выйти на сертификацию SSJ-NEW и начать серийное производство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одна из компаний входящая в «Ростех» разработала электронику для компонентов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21. 

+23° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
61.31
1.11 62.57
1.35
Подробный гороскоп для всех знаков зодиака на август 2022

Последние новости

21:01
Блэкаут в Берлине: власти ФРГ решили экономить и погрузили столицу во тьму
20:47
Кое-что нарастил: юморист Александр Морозов увеличил часть тела
20:28
Что скажет Шейк: Брэдли Купер пойман за поцелуем с новой избранницей в пекарне
20:20
Фюзеляж импортозамещенного SSJ-NEW доставлен в Жуковский для испытаний в ЦАГИ
20:12
Прохор Шаляпин подрался с Аленой Жигаловой во время интервью
20:05
Сгоревший в Москве хостел по документам был медицинской организацией

Сейчас читают

Справлюсь сама: взрослая дочь отказалась от помощи и связей Волочковой
Северная Македония передала подаренные Россией танки Т-72 Украине
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться — рекомендации эксперта

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год