Вылетевший спасать людей Ми-8 врезался в скалу и взорвался в Грузии
Опубликовано видео крушения и взрыва вертолета Ми-8 при спасательной операции в Грузии
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
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В результате авиакатастрофы погибли восемь человек. 30 июля в стране объявили днем траура.
Вертолет Ми-8 пограничной полиции Грузии врезался в скалу и взорвался в горах около Гудаури. Эти кадры сняли очевидцы.
Известно, что вертолет отправился на поиски пропавших парапланеристов. Сообщается, что на борту кроме экипажа, были спасатели и медики.
Пока предварительной причиной крушения названо то, что пилоты не справились с управлением.
По информации портала «Новости — Грузия», на борту вертолета находились восемь человек: командир экипажа, три пилота, двое спасателей и двое врачей. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 30 июля днем траура по погибшим.
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