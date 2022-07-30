Вылетевший спасать людей Ми-8 врезался в скалу и взорвался в Грузии

Опубликовано видео крушения и взрыва вертолета Ми-8 при спасательной операции в Грузии

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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В результате авиакатастрофы погибли восемь человек. 30 июля в стране объявили днем траура.

Вертолет Ми-8 пограничной полиции Грузии врезался в скалу и взорвался в горах около Гудаури. Эти кадры сняли очевидцы.

Известно, что вертолет отправился на поиски пропавших парапланеристов. Сообщается, что на борту кроме экипажа, были спасатели и медики.

Пока предварительной причиной крушения названо то, что пилоты не справились с управлением.

По информации портала «Новости — Грузия», на борту вертолета находились восемь человек: командир экипажа, три пилота, двое спасателей и двое врачей. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил 30 июля днем траура по погибшим.

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