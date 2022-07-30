Times Radio: Европа откажется от поддержки Украины при сокращении потребления газа

Times Radio: Европа откажется от поддержки Украины ради газа

Фото: www.globallookpress.com / ALEXEY BYCHKOV

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Жители европейских стран начинают задавать вопрос — стоит ли продолжать терпеть последствия санкций против России?

Европейские страны перестанут поддерживать Украину, если Еврокомиссия реализует план по снижению потребления газа на 15%. Об этом заявил британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл в эфире Times Radio.

По его мнению, при таких обстоятельствах жители Европы начнут сомневаться в эффективности санкций, введенных в отношении России.

«Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», — заявил Саймон Мэйолл

Британский военнослужащий добавил, что на текущий момент существует вероятность прямого конфликта с участием России и НАТО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Берлине власти решили сэкономить — каждый вечер в немецкой столице наступает блэкаут. Жителям города во тьме приходится добираться домой практически на ощупь.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
Психолог раскрыла, какие сказки идеально подходят для дошкольников
7:32
Times Radio: Европа откажется от поддержки Украины ради газа
7:15
Сергей Лазарев заявил о периоде нестабильности в шоу-бизнесе
6:58
Казнь свидетелей: Киев разочаровал бойцов ВСУ убийством своих «героев» в СИЗО
6:41
Нутрициолог раскрыла идеальную формулу завтрака
6:24
Киркоров окончательно порвал отношения с Пугачевой своими поступками

Сейчас читают

Справлюсь сама: взрослая дочь отказалась от помощи и связей Волочковой
Казнь свидетелей: Киев разочаровал бойцов ВСУ убийством своих «героев» в СИЗО
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться — рекомендации эксперта

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год