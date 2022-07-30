Times Radio: Европа откажется от поддержки Украины ради газа

Жители европейских стран начинают задавать вопрос — стоит ли продолжать терпеть последствия санкций против России?

Европейские страны перестанут поддерживать Украину, если Еврокомиссия реализует план по снижению потребления газа на 15%. Об этом заявил британский генерал-лейтенант в отставке Саймон Мэйолл в эфире Times Radio.

По его мнению, при таких обстоятельствах жители Европы начнут сомневаться в эффективности санкций, введенных в отношении России.

«Это окажет прямое воздействие на избирателей, граждан и тех людей, которые следят за последствиями российских действий и, конечно, западных санкций против Москвы. И можно представить, что некоторые начнут сомневаться, стоит ли нам принимать во всем этом участие и поддерживать украинцев, учитывая, что у нас могут возникнуть проблемы с поставками зерна», — заявил Саймон Мэйолл

Британский военнослужащий добавил, что на текущий момент существует вероятность прямого конфликта с участием России и НАТО.

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