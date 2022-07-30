Против лома нет приема: трое отжали дверь и взорвали банкомат в Мытищах

Обстоятельства произошедшего выясняются, сумма ущерба пока не установлена.

В подмосковных Мытищах неизвестными был взорван банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что трое мужчин, путем отжатия входной двери, вошли в помещение, в котором установлен банкомат, вскрыли его и похитили кассету для хранения денежных средств, после чего скрылись с места происшествия. Сумма ущерба устанавливается», — отмечают правоохранители.

Также уточняется, что перед этим в помещении одного из магазинов произошел хлопок. Ведется розыск подозреваемых. Известно, подобные случаи происходили и раньше. Так, в марте петербуржец взорвал банкомат, который находился в жилом доме. Тогда в оборудование закачали газ из баллона и подожгли фитиль, однако деньги злоумышленник забрать не успел.

Подобное преступление в Подмосковье в феврале привело к гибели одного из воров. Второму преступнику удалось скрыться, деньги тоже остались нетронутыми. Не увенчалась успехом и затея студентки юридической академии в Санкт-Петербурге. В январе девушка попыталась испортить оборудование по аналогичному принципу и украсть три миллиона рублей. Позже она была задержана.

Ранее 5-tv.ru писал об ограблении в подмосковном «Дикси».