Трое неизвестных взорвали банкомат в магазине в подмосковных Мытищах

Против лома нет приема: трое отжали дверь и взорвали банкомат в Мытищах

Фото: www.globallookpress.com / Дмитрий Коротаев

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Обстоятельства произошедшего выясняются, сумма ущерба пока не установлена.

В подмосковных Мытищах неизвестными был взорван банкомат. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что трое мужчин, путем отжатия входной двери, вошли в помещение, в котором установлен банкомат, вскрыли его и похитили кассету для хранения денежных средств, после чего скрылись с места происшествия. Сумма ущерба устанавливается», — отмечают правоохранители.

Также уточняется, что перед этим в помещении одного из магазинов произошел хлопок. Ведется розыск подозреваемых. Известно, подобные случаи происходили и раньше. Так, в марте петербуржец взорвал банкомат, который находился в жилом доме. Тогда в оборудование закачали газ из баллона и подожгли фитиль, однако деньги злоумышленник забрать не успел.

Подобное преступление в Подмосковье в феврале привело к гибели одного из воров. Второму преступнику удалось скрыться, деньги тоже остались нетронутыми. Не увенчалась успехом и затея студентки юридической академии в Санкт-Петербурге. В январе девушка попыталась испортить оборудование по аналогичному принципу и украсть три миллиона рублей. Позже она была задержана.

Ранее 5-tv.ru писал об ограблении в подмосковном «Дикси».

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 30 июля

Последние новости

10:39
Украина наказала главу МИД Бельгии Аджу Лябиб за визит в Крым
10:22
Против лома нет приема: трое отжали дверь и взорвали банкомат в Мытищах
10:05
Красиво и интересно: ТОП-12 мест для досуга с детьми в Москве
10:00
Тест: Что вы помните о Терминаторе?
9:48
Не Брутян: Карпович намекнула на причину расставания с Прилучным
9:31
Мэр Днепра разозлился на Зеленского из-за намерения узурпировать власть

Сейчас читают

Справлюсь сама: взрослая дочь отказалась от помощи и связей Волочковой
Опубликовано видео с запутавшимся в неводе краснокнижным китом в Охотском море
Диетолог Плотникова: кофе натощак ведет к диабету и болезням ЖКТ
Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться — рекомендации эксперта

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год