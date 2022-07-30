Эшелон элитного батальона президента Украины уничтожен в ДНР

Удар высокоточным оружием был нанесен по железной дороге на станции Красноармейск.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ

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Специальная военная операция России

Эшелон элитного батальона президента Украины уничтожен в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Удар высокоточным оружием с воздуха ликвидировал на месте более 140 националистов, еще 250 получили ранения. Кроме того, вся находившаяся в эшелоне техника была выведена из строя.

По данным Минобороны в момент атаки элитный штурмовой батальон 1-й отдельной бригады президента Украины находился на железнодорожной станции Красноармейск.

Также накануне с воздуха был поражен пункт временной дислокации дивизиона реактивных систем залпового огня 110-й механизированной бригады ВСУ, базировавшийся в Яснобродовке ДНР. Погибли до 30 военных, а также уничтожена военная техника и склад со снарядами для «Градов».

Тема:
Специальная военная операция России
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