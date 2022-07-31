Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Горькая правда: в Германии признали, что не смогут жить без российского газа

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Премьер Саксонии Кречмер: ФРГ не сможет отказаться от российского газа в ближайшие пять лет

Горькая правда: в Германии признали, что не смогут жить без российского газа

Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Представитель властей Германии признал горькую правду о зависимости страны от российского топлива.

Ситуация на рынке не позволит Германии отказаться от российского газа как минимум ближайшие пять лет, заявил в беседе с изданием Zeit премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

«Мы понимаем, что пока не можем обойтись без российского газа, то это горькая правда, и мы должны ее принять», — сообщил представитель немецких властей.

По словам Кречмера, только использование российского топлива позволит ФРГ осуществить поэтапный отказ от угля.

Политик добавил, что в Германии еще не до конца осознают последствия антироссийских санкций и повышения цен.

«Вся наша экономическая система находится под угрозой краха», — сделал громкое заявление Кречмер.

Он также отметил, что считает стратегию полного и одномоментного отказа от российского газа ошибочной.

Ранее 5-tv.ru писал, что главы семи городов Германии призвали задействовать «Северный поток—2».

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:04
«Помогаем нашим собратьям»: как бойцы ЛНР борются с украинскими националистами
4:47
«Нэнси, замолчи»: комик из США сравнил Пелоси с пьяной женщиной
4:30
Омельянов день: почему 31 июля нельзя возвращать одолженные деньги
4:27
Горькая правда: в Германии признали, что не смогут жить без российского газа
3:58
Россия предложила ООН присоединиться к расследованию удара по СИЗО в Еленовке
3:32
Украинцы пристали к Собчак на главной площади Милана: «Заклюют»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
Подпевал весь зал: как прошел концерт к 30-летию Федерации бокса России
Политика простыми словами: что между Китаем, Тайванем, США и при чем тут Пелоси
Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться — рекомендации эксперта

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год