Цены на газ в Европе сегодня подскочили до 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Такого не было с декабря. Это прямая реакция рынка на опустевшую трубу «Северного потока».

Объемы прокачки сегодня сократились до 20%. Все хорошо видно на графике. Еще полтора месяца назад «Северный поток» работал на всю мощность — это 167 миллионов кубометров в сутки.

Потом объемы стали сокращаться. На ремонт отправилась сначала турбина Siemens, которую долго не могли вернуть. Потом трубопровод встал на плановое техобслуживание. Теперь в ремонте нуждается уже вторая турбина.

Как сегодня заявили в «Газпроме», Запад не выполняет своих обязанностей по обслуживанию агрегатов.

«У остальных агрегатов газотурбинные двигатели либо достигли окончания срока межремонтной наработки, которая составляет 25 тысяч часов, либо имеют технические неисправности. В первом случае необходим капитальный ремонт на заводе-изготовителе, а во втором случае требуется сервисное обслуживание компании Siemens. <…> Компания Siemens не выполняет работы по устранению данных проблем», — рассказал Виталий Маркелов, зампредседателя правления ПАО «Газпром».

На фоне всего происходящего немцы снова вспомнили про «Северный поток — 2». Сегодня бургомистры семи городов и коммун курортного острова Рюген (это в Балтийском море) написали письмо в правительство Германии с просьбой еще раз обдумать возможность использования нового трубопровода.