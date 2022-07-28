Цены на газ в Европе впервые с декабря подскочили до 2,5 тысячи долларов. Причиной стало снижение объемов отправки голубого топлива из России.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

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Тема:
Северный поток

Цены на газ в Европе сегодня подскочили до 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Такого не было с декабря. Это прямая реакция рынка на опустевшую трубу «Северного потока».

Объемы прокачки сегодня сократились до 20%. Все хорошо видно на графике. Еще полтора месяца назад «Северный поток» работал на всю мощность — это 167 миллионов кубометров в сутки.

Потом объемы стали сокращаться. На ремонт отправилась сначала турбина Siemens, которую долго не могли вернуть. Потом трубопровод встал на плановое техобслуживание. Теперь в ремонте нуждается уже вторая турбина.

Как сегодня заявили в «Газпроме», Запад не выполняет своих обязанностей по обслуживанию агрегатов.

«У остальных агрегатов газотурбинные двигатели либо достигли окончания срока межремонтной наработки, которая составляет 25 тысяч часов, либо имеют технические неисправности. В первом случае необходим капитальный ремонт на заводе-изготовителе, а во втором случае требуется сервисное обслуживание компании Siemens. <…> Компания Siemens не выполняет работы по устранению данных проблем», — рассказал Виталий Маркелов, зампредседателя правления ПАО «Газпром».

На фоне всего происходящего немцы снова вспомнили про «Северный поток — 2». Сегодня бургомистры семи городов и коммун курортного острова Рюген (это в Балтийском море) написали письмо в правительство Германии с просьбой еще раз обдумать возможность использования нового трубопровода.

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