Главы семи городов немецкого Рюгена призвали задействовать «Северный поток — 2»
Цены на газ в Европе впервые с декабря подскочили до 2,5 тысячи долларов. Причиной стало снижение объемов отправки голубого топлива из России.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Цены на газ в Европе сегодня подскочили до 2,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Такого не было с декабря. Это прямая реакция рынка на опустевшую трубу «Северного потока».
Объемы прокачки сегодня сократились до 20%. Все хорошо видно на графике. Еще полтора месяца назад «Северный поток» работал на всю мощность — это 167 миллионов кубометров в сутки.
Потом объемы стали сокращаться. На ремонт отправилась сначала турбина Siemens, которую долго не могли вернуть. Потом трубопровод встал на плановое техобслуживание. Теперь в ремонте нуждается уже вторая турбина.
Как сегодня заявили в «Газпроме», Запад не выполняет своих обязанностей по обслуживанию агрегатов.
«У остальных агрегатов газотурбинные двигатели либо достигли окончания срока межремонтной наработки, которая составляет 25 тысяч часов, либо имеют технические неисправности. В первом случае необходим капитальный ремонт на заводе-изготовителе, а во втором случае требуется сервисное обслуживание компании Siemens. <…> Компания Siemens не выполняет работы по устранению данных проблем», — рассказал Виталий Маркелов, зампредседателя правления ПАО «Газпром».
На фоне всего происходящего немцы снова вспомнили про «Северный поток — 2». Сегодня бургомистры семи городов и коммун курортного острова Рюген (это в Балтийском море) написали письмо в правительство Германии с просьбой еще раз обдумать возможность использования нового трубопровода.
- 27 июл
- «Газпром» заявил о невыполнении Siemens ремонта двигателей «Северного потока»
- 27 июл
- Поставки газа по «Северному потоку» снизились до 20%
- 20 июл
- Газпром не получал документы от Siemens по турбине для «Северного потока»
- 20 июл
- Жители Германии требуют правительство ФРГ запустить «Северный поток — 2»
- 18 июл
- Выстрел в легкие: как Европа замерзнет без российского газа
- 7 июл
- Германия призывает Канаду отдать ей турбину газопровода «Северный поток»
- 6 июл
- Пушков усомнился в необходимости войти в положение ФРГ по «Северному потоку-2»
- 24 июн
- Кремль ответил на желание Германии национализировать «Северный поток — 2»
- 24 июн
- Spiegel: Германия может национализировать часть «Северного потока-2»
- 23 июн
- Правительство Германии боится, что Россия прекратит поставки газа
Читайте также
69%
1.56 61.00
1.59
Нашли ошибку?