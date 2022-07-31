Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Боксер Колесников рассказал, что помогло ему выиграть бой в финале Кубка России

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 33

Тяжелая победа над соперником не помогла склонить чашу весов на сторону команды «Ленинград».

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Боксер Руслан Колесников после боя в финале Кубка России поделился с журналистами впечатлениями от поединка. Он отметил, что не думал о счете перед боем, а настраивался только на победу.

Единственное, в чем спортсмен четко отдавал себе отчет — первый раунд будет сложным.

«Планировал отдать первый раунд, а начиная со второго, понемногу прибавлять и забрать четвертый раунд», — уточнил боец.

Колесников признался, что бой был очень тяжелым и грязным.

«Но не ожидал, что будет настолько грязный бой, удары по затылку были, пару раз получил, если признаться, даже повело. Не ожидал», — поделился с журналистами боксер.

30 июня в подмосковном Серпухове прошло празднование 30-летия Федерации бокса России. Гости мероприятия наблюдали за сражением финалистов командного Кубка России — сборных из Центрального, Уральского федеральных округов и команд «Ленинград» и «Кама».

Как ранее писал 5-tv.ru, завершилось торжественное спортивное мероприятие концертом и праздничным салютом.

+13° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:28
Как изменятся выплаты для работающих пенсионеров в августе
6:02
Ефим Шифрин рассказал, какие вещи он не способен простить: «Нельзя переступить»
5:51
РФ направила ООН доказательства вины Киева в ударе по СИЗО в Еленовке
5:41
Умар Кремлев: Кубок России по боксу выходит на международный уровень
5:20
Боксер Колесников рассказал, что помогло ему выиграть бой в финале Кубка России
5:04
«Помогаем нашим собратьям»: как бойцы ЛНР борются с украинскими националистами

Сейчас читают

«Помогаем нашим собратьям»: как бойцы ЛНР борются с украинскими националистами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака
Подпевал весь зал: как прошел концерт к 30-летию Федерации бокса России
Как выбрать арбуз, чтобы не отравиться — рекомендации эксперта

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год