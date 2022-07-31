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Подпевал весь зал: как прошел концерт к 30-летию Федерации бокса России

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 34

Ольга Серябкина, Rauf & Faik и SHAMAN выступили на концерте к 30-летию Федерации бокса РФ

Фото, видео: 5-tv.ru

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На финальной части мероприятия дуэт Rauf & Faik и певец SHAMAN буквально покорили сердца фанатов.

Празднование 30-летия Федерации бокса России завершилось грандиозным концертом. Музыкальную часть вечера разделили на два фрагмента. Песни артистов сопровождались ярким пиротехническим шоу.

После награждения финалистов на сцену вышли Ольга Серябкина, Аниса Муртаева, а также коллектив Filatov & Karas.

А во второй части музыкального шоу — после награждения суперфиналистов Кубка Победы —зрителей порадовал дуэт Rauf & Faik и исполнитель SHAMAN.

Исполнитель SHAMAN спел композицию «Я русский», под которую небо над Серпуховом озарил яркий салют.

Зрители оценили шоу: фанаты подпевали любимым артистам — многие песни гости праздника знали наизусть.

Праздничное мероприятие посетили болельщики из 85 региональных федераций. Помимо этого, там побывали свыше 50 звезд российского бокса, среди которых были олимпийские чемпионы, чемпионы мира и профессионалы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто победил в Кубке России по боксу.

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Подпевал весь зал: как прошел концерт к 30-летию Федерации бокса России

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