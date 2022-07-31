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Празднование 30-летия Федерации бокса России завершилось шикарным салютом

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 16

Гостей праздника порадовали фееричным пиротехническим шоу.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Прямо во время выступления исполнителя SHAMAN небо над Серпуховом озарилось яркими огнями.

Во время исполнения композиции "Я русский" прогремел праздничный салют. Зрители даже на какое-то время отвлеклись от сцены и своего кумира: феерия красок поражала.

Именно пиротехническое шоу завершило концертную программу празднования 30-летия Федерации бокса России. Небо над городом раскрасилось разноцветными огнями.

Кроме салюта, как ранее писал 5-tv.ru, гостей мероприятия радовали и популярные музыкальные исполнители: Ольга Серябкина, Аниса Муртаева, коллектив Filatov & Karas, дуэт Rauf & Faik и исполнитель SHAMAN.

Зрители оценили шоу: фанаты подпевали любимым артистам — многие песни гости праздника знали наизусть.

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