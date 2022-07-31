Празднование 30-летия Федерации бокса России завершилось шикарным салютом

Гостей праздника порадовали фееричным пиротехническим шоу.
Фото, видео: 5-tv.ru
Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости
Прямо во время выступления исполнителя SHAMAN небо над Серпуховом озарилось яркими огнями.
Во время исполнения композиции "Я русский" прогремел праздничный салют. Зрители даже на какое-то время отвлеклись от сцены и своего кумира: феерия красок поражала.
Именно пиротехническое шоу завершило концертную программу празднования 30-летия Федерации бокса России. Небо над городом раскрасилось разноцветными огнями.
Кроме салюта, как ранее писал 5-tv.ru, гостей мероприятия радовали и популярные музыкальные исполнители: Ольга Серябкина, Аниса Муртаева, коллектив Filatov & Karas, дуэт Rauf & Faik и исполнитель SHAMAN.
Зрители оценили шоу: фанаты подпевали любимым артистам — многие песни гости праздника знали наизусть.
68%
1.11 62.57
1.35
Нашли ошибку?