Умар Кремлев: Кубок России по боксу выходит на международный уровень

Командный Кубок России в ближайшее время имеет все шансы выйти на международный уровень, сообщил журналистам президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев.

«В Международной ассоциации бокса мы тоже ввели командный Кубок, потому что тут приходят за одного боксера болеть, а тут за целую команду, еще объединяет боксеров», — отметил представитель спорта.

Кремлев также рассказал, какие цели стоят перед организацией для выхода турнира на международный уровень.

«Наша задача еще сделать клубную систему и внутри страны и по всему миру это запустить. Я думаю, что в ближайшее время, учитывая, что мы попробовали здесь, мы в следующем году запланировали провести командный Кубок на мировой арене», — добавил президент Международной ассоциации бокса.

Умар Кремлев добавил, что подобные мероприятия находят отклик у аудитории и помогают популяризовать спорт среди молодежи.

30 июня в подмосковном Серпухове прошло празднование 30-летия Федерации бокса России. Гости мероприятия наблюдали за сражением финалистов командного Кубка России — сборных из Центрального, Уральского федеральных округов и команд «Ленинград» и «Кама».

Как ранее писал 5-tv.ru, завершилось торжественное спортивное мероприятие концертом и праздничным салютом.