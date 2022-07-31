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«Так себе отец»: Стас Пьеха признал, что не принимает участия в воспитании сына

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 176

Стас Пьеха признался, что живет с сыном раздельно и не занимается его воспитанием

«Так себе отец»: Стас Пьеха признал, что не принимает участия в воспитании сына

Фото: Instagram* / волк

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Основная причина отстраненности в отношениях отца и сына — жизнь в разных городах.

Стас Пьеха откровенно поделился проблемами в семейной жизни. Певец в интервью «Мосленте» признался, что не принимает должного участия в воспитании сына.

Пьеха пояснил, что его преемник не до конца понимает, что его отец — популярный человек, потому что ему попросту не с чем сравнивать.

Но именно популярность папы вставляет клинья в семейную жизнь.

«Я, наверное, так себе отец. Мы с сыном живем в разных городах и видимся не так часто, как хотелось бы», — заметил Пьеха.

При этом, певец уточнил, что от и до выполняет семейные обязательства.

«А если уж говорить о вопросах воспитания, то с этим у меня пока трудно. Я бы очень хотел иметь возможность жить с Петей в одном городе, но пока наша жизнь складывается иным образом. Он живет вместе с мамой в Пушкине. <…> Я живу в Москве. Так уж получилось, что вся моя жизнь сосредоточена здесь», — пояснил Стас Пьеха.

Хоть певец и считает, что его сын живет в безопасном месте, но на деле мальчик периодически попадает в передряги. Например, как писал 5-tv.ru, не так давно Петр перенес операцию: ему сделали операцию на пальце после того, как мальчик занес в ранку инфекцию.

* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.

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