«Будьте счастливы»: Богомолова застали на прогулке у моря с юной девушкой

Слухи о разладе в отношениях режиссера и теледивы Ксении Собчак ходят давно. Неужели муж мог променять эпатажную светскую львицу?

Режиссер Константин Богомолов опубликовал видео, где танцует на пляже с миловидной девушкой. Муж теледивы Ксении Собчак не стал дожидаться негативных комментариев и сам прояснил ситуацию.

«Дочь и лето», — гласит подпись.

Одна из поклонниц режиссера отреагировала благосклонно.

«Это лучшее, что я видела за долгое время! Будьте счастливы», — написала она.

Богомолов очень любит своего ребенка, рожденного актрисой Дарьей Мороз. Когда он говорит о любви к подросшей Анне, это дает повод для интригующих новостей и негативных слухов — они быстро привлекают внимание Ксении Собчак. Журналистка даже как-то признавалась, что один из заголовков «купил» ее. В нем сообщалось, что режиссер представил публике новую пассию. В ответ Собчак опубликовала фотографию сына Платона, где он был представлен как любимый мужчина.

До публикации записи танца в сети появились слухи об измене Собчак Богомолову. Кроме того, в течение последних месяцев в сети ходит молва о разладе в звездной семье, однако Богомолов опровергает домыслы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что приехавший на отдых Богомолов уличил Собчак в неверности.

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