Как сообщили в администрации региона, все члены «троицы» — из числа местных жителей.

Трех причастных к наводке удара ВСУ по Брилевке задержали под Херсоном

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Три человека, участвовавшие в наведении удара ВСУ по населенному пункту Брилевка, были задержаны в Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Задержаны трое людей, причастных к наводке удара по селу Брилевка. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказал Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Также он добавил, что все задержанные — местные жители.

Атака на село Брилевка вооруженными силами Украины произошла 29 июля. В результате пострадали мирные жители — из-за обстрела их завалило обломками своих же домов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ несколько раз пытались обстрелять из ракетных систем залпового огня HIMARS территорию Каховской ГЭС, однако российская ПВО отразила все удары.

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