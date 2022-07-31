Трех причастных к наводке удара ВСУ по Брилевке задержали под Херсоном

Три человека, участвовавшие в наведении удара ВСУ по населенному пункту Брилевка, были задержаны в Херсонской области. Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Задержаны трое людей, причастных к наводке удара по селу Брилевка. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — рассказал Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Также он добавил, что все задержанные — местные жители.

Атака на село Брилевка вооруженными силами Украины произошла 29 июля. В результате пострадали мирные жители — из-за обстрела их завалило обломками своих же домов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ несколько раз пытались обстрелять из ракетных систем залпового огня HIMARS территорию Каховской ГЭС, однако российская ПВО отразила все удары.