Наташа Королева уехала из России в неизвестном направлении
На видео в социальной сети певица красуется на фоне небоскребов. Фанаты гадают: это эмиграция или нет?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / koroleva__star
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Наташа Королева последние месяцы работала в привычном графике: съемки, гастроли. Никто и подумать не мог, что певица задумала. Но недавно знаменитость уехала из России. Уехав за границу, Королева в социальной сети опубликовала видео в подтверждение своего отъезда.
На кадрах певица, взобравшись на подоконник, красуется на фоне небоскребов. Куда именно отправилась певица, она не сообщила. Но поклонники предположили — это может быть Америка. В Майями у артистки живет ее мама Людмила Порывай. Там женщина ведет собственный блог, в котором показывает приобретенные в местных магазинах вещи и рассказывает об особенностях жизни в стране. Но вместе с комплиментами о красоте Королевой, певице достались и гневные комментарии. Некоторые возмутились, почему она не поехала в родной Киев.
«Твой Киев тоже очень красивый! Хочешь увидеть Мариуполь, Харьков? Приезжай! Посмотри на твою Украину!»;
«Что за каменные джунгли?» — писали фолловеры.
Наташа Королева покрасовалась на фоне небоскребов.
Других же вовсе не волновала ни страна, ни город, куда уехала Королева. Они заметили, что за кадром на видео был голос не ее мужа Тарзана (Сергей Глушко — настоящие имя и фамилия — Прим.ред.). Многие заподозрили, что рядом с артисткой был Филипп Киркоров.
«Все красиво кроме голоса Бедросовича»;
«Голос Фили?»;
«Изменяет с Киркоровым», — отметили интернет-пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Наташа Королева простила Тарзану измену.
* — принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации.
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