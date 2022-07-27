Психолог объяснила, почему Королева простила Тарзана: «Всем изменщикам бы такую жену»

Звездная чета оказалась в центре скандала два года назад, однако супруги нашли в себе силы сохранить брак. И это объясняется одной особенностью их отношений.

Два года назад супруг Наташи Королевой Тарзан (реальное имя — Сергей Глушко) был пойман на измене. На просторах интернета завирусилось компрометирующее видео с участием Тарзана и другой женщины. Пользователи сети раскритиковали мужчину, а вот Наташа Королева его простила. Почему так произошло?

На этот вопрос ответила психолог и гештальт-терапевт Лина Дианова. Специалист уверена, что Королева относится к мужу, как мать к сыну: постоянно пытается защитить, оправдать, окружить суетливой заботой. В качестве примера Лина Дианова вспомнила интервью Королевой и Тарзана с Ксенией Собчак.

«Когда Собчак спросила Наташу о ее самочувствии, она ответила о самочувствии Тарзана. И на этом построены их отношения: она как мама контейнирует его эмоции. Так у них заведено», — объяснила психолог на своем YouTube-канале.

По мнению специалиста, Тарзан способен и сам справляться со своими чувствами. Однако он не делает этого, ведь жена берет данную функцию на себя. И обоих такое положение вещей устраивает.

«Хочется каждому изменщику пожелать такую жену. Хотя рецепт прост: ищите себе мамочку. Она найдет вам оправдание. <…> Наташа Королева в отношениях с Тарзаном забывает о себе и больше заботится о муже. Притом их пара видится мне очень гармоничной. Тарзан из-за своей эмоциональности и впечатлительности как раз тот человек, кто действительно способен это оценить», — подытожила психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в неверности супругу недавно заподозрили и Ксению Собчак. Ее муж, режиссер Константин Богомолов, отреагировал на слухи с иронией.