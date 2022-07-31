Восемь человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае
Проезжающие мимо люди увидели жуткие клубы черного и едкого дыма и разбросанные повсюду тела.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Telegram / chp26rus
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На трассе между Астраханью и Ставрополем под Светлоградом в результате ДТП пострадали 14 человек и восемь погибли, в числе которых один ребенок. Последствия происшествия шокировали очевидцев.
Как стало известно 5-tv.ru, участниками ДТП стали микроавтобус и легковой автомобиль. От сильного удара оба транспортных средства моментально загорелись, а людей разбросано в разные стороны. Что стало причиной жуткого столкновения, уточняется. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры лобового столкновения легковушки и фуры на Кубани.
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