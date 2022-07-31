Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Мучительная смерть от ВСУ: в ДНР ликвидируют оставленные боевиками мины «Лепестки»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 695

В ДНР ликвидируют оставленные боевиками ВСУ мины «Лепестки»

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

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Город оказался усеян запрещенными боеприпасами после обстрела кассетными снарядами со стороны Украины.

Российские саперы зачищают жилые кварталы Донецка от мин «Лепестков», которые рассыпали по городу украинские боевики. Работу военных снял корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

На кадрах видно, как саперы осматривают территорию, собирают мины, складывают их в одном месте, а затем уничтожают.

«Сейчас саперы принесли тротиловую шашку, заложат заряд. Туда снесли как раз со всего двора „Лепестки“, заложат заряд и подорвут», — комментирует действия саперов журналист.

Место взрыва саперы оцепляют и сами предварительно отходят на безопасное расстояние.

«Лепесток» — противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) нажимного действия, которая, как правило, не убивает, а калечит человека. Согласно Оттавской конвенции, применение и производство этих боеприпасов запрещено.

Между тем минувшей ночью украинские боевики обстреляли Донецк кассетными снарядами, начиненными «Лепестками». Большая часть боеприпасов упала в центральной части города, в том числе во дворах жилых домов и возле детских площадок.

При этом в 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию. То есть применение ее военными «Лепестков» является нарушением международных обязательств.

Как сообщал 5-tv.ru, жители Донецка, который после обстрела кассетными снарядами оказался усеян «Лепестками», рискуя жизнью, выходят на улицы и помечают мины белой краской, чтобы никто случайно не подорвался на них.

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