Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Украинские войска атковали центр Донецка минами «Лепесток»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 26

Минувшая ночь для жителей города стала одной из самых страшных. Сейчас в Донецке все тихо, но разбросанные запрещенные мины представляет большую опасность для людей.

Фото, видео: Александр Река / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз подвергли опасности жизнь и здоровье местных жителей. Минувшей ночью боевики обстреляли Донецк снарядами с минами «Лепесток». Кадры последствий показал журналист Данил Емельянов.

Большая часть снарядов упала в центральной части Донецка. Сразу после обстрела несколько машин подорвались. Кроме того, дворы усеяны минами. Даже недалеко от детской площадки.

«Буквально в десяти метрах от той самой лавочки находится детская площадка. Ее территория также, к сожалению, заминирована. Мина может оказаться смертельной для ребенка», — сообщил журналист.

Жители города сейчас, несмотря на высокую опасность, выходят на улицы, очерчивают мины белой краской, чтобы никто случайно не наступил и не пострадал.

Противопехотные мины «Лепесток» разбрасывается на площади при помощи реактивных снарядов, как и кассетные боеприпасы. Они имеют защитный цвет, и их сложно отличить от растительности. Коварство заключается еще и в том, что люди могут не увидеть опасности в мине. Если человек наступит на нее, высок риск повредить ноги.

К слову, в 2005 году Украина ратифицировала Оттавскую конвенцию. Она запрещает применять, накапливать и производить противопехотные мины. Поэтому применение «Лепестков» является нарушением международных обязательств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Херсоне выступили за расширение географии спецоперации.

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