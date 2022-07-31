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Укус пчелы привел мужчину в реанимацию и спас от смерти

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 28

Каким образом обернулся для петербуржца обычный укус пчелы госпитализацией? Путь от маленькой ранки до реанимации занял чуть больше недели.

Укус пчелы привел мужчину в реанимацию и спас от смерти

Фото: www.globallookpress.com / André Skonieczny

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Петербуржца укусила пчела, после чего он попал в отделении реанимации. Об этом 5-tv.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Более недели назад — 23 июля 49-летнего мужчину укусила пчела в бровь. Рана по истечении некоторого времени начала гноиться, и пострадавший обратился в поликлинику № 110. После первичного осмотра его подлечили и отправили домой, но легче пострадавшему от пчелы почему-то не становилось.

Когда миновала неделя, петербуржцу стало совсем плохо и его экстренно доставили в больницу.

Это действительно необычно, но простое недомогание, вероятно, спасло мужчине жизнь. В медучреждении врачи диагностировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму и опухоль головного мозга. На данный момент мужчина находится в реанимации.

Как пострадавший получил такие серьезные травмы и почему не обращал на них внимания целую неделю, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, укусы каких насекомых могут быть смертельно опасны.

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