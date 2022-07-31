Народные приметы подробно объясняют, откуда пошло это поверье и почему.

Путь к ранней смерти? Почему нельзя спать ногами к двери

Фото: Depositphotos / VitalikRadko

Согласно народным приметам, если спать ногами к входной двери, то можно навлечь на себя неудачи и даже ухудшение самочувствия. 5-tv.ru рассказывает, действительно ли влияет расположение кровати на увеличение количества неприятностей в жизни?

Согласно славянской и скандинавской мифологии, дверь часто рассматривают как портал в потусторонний мир. Именно поэтому есть поверье, что, засыпая ногами к двери, можно не только столкнуться с проблемами, но и даже сократить годы своей жизни, приблизив смерть.

Раньше люди верили, что человеческая душа по время сна покидает тело. И, если ноги во время отдыха направлены на дверь, то душа может и не вернуться.

Однако, есть и другая примета, по которой сон ногами к двери может навлечь домашние конфликты и неурядицы. Согласно преданию, именно так можно заглянуть в свое будущее и получить сильный испуг.

Согласно учению фэншуй, кровать лучше ставить в самом спокойном месте квартиры. Это позволит более качественно высыпаться, без посторонних звуков за входной дверью. Однако, согласно многочисленным исследованиям ученых, размещение дивана никак не влияет на сон, настроение, а также на будущее человека. По их мнению, суеверные люди беспокоятся чаще тех, кто с легкостью относится ко всякого рода приметам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как по сюжетам снов определить расстройства психики.

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