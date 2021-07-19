Вы сошли с ума? Как по сюжетам снов определить расстройства психики

Во сне для нас нет ничего невозможного, зачастую не хочется возвращаться к реальной жизни. Но порой сновидения могут быть пугающими, странными, нелогичными, а некоторые повторяются годами, буквально сводя с ума. Скорее всего, так ваша психика сигнализирует о проблемах, рассказала 5-tv.ru клинический психолог Нина Христинич. Эксперт также назвала самые распространенные сны, по которым можно определить ментальные расстройства. По ее мнению, главным «звоночком» в большинстве случаев, являются ночные сюжеты, которые человек видит не однократно, а со стабильным постоянством.

Сновидения при шизофрении

Шизофрения — это тяжелое психическое заболевание. Исследования подтвердили: чем дольше человек болен данным расстройством, тем насыщеннее и фееричнее его сны. Цвета по мере развития недуга становятся ярче, а эмоциональные переживания — сильнее.

«Больным шизофренией цветные сны снятся в 20 раз чаще, чем здоровым людям. Один и тот же повторяющийся сюжет, жестокие насильственные сцены, сны, в которых человек видит себя со стороны маленьким ребенком, мертвецом или каким-то животным. Объекты, например — люди, автомобили — движутся задом наперед. Параллельные миры, а и рай — переживания абсолютной нереальности того, что происходит во сне», — пояснила психолог.

По словам Христинич, пациенты с шизофренией очнувшись, не могут понять, что с ними произошло — правда это была или нет. Они часто видят по ночам один и тот же сюжет. Доктора медицинских наук выявили факт многократного повторения сна в течение одной ночи при острой форме заболевания.

Сны при биполярном расстройстве

Биполярное расстройство — это маниакально-депрессивный психоз. Характеризуется он в первую очередь резкой и непредсказуемой сменой настроения. И если шизофреники редко и мало рассказывают о снах, то эти пациенты запоминают их точно, могут в красках описать увиденные события.

Зачастую по ночам страдающие биполярным расстройством люли переживают непередаваемое счастье — такие сны называют маниакальными, так как чаще всего они наблюдаются в гипоманиакальных состояниях. Это очень яркие и красочные видения, которые остаются в памяти надолго.

«Вы можете быть божеством, которому все поклоняются, чувствовать власть, блаженство от того, что все перед вами преклоняются. Нейропсихология объясняет такие сны переходом от депрессивной стадии недуга в маниакальную», — говорит эксперт.

У таких пациентов очень распространены так называемые серийные сны, причем повторяться или продолжаться эпизоды ночной истории могут годами. Это выглядит как настоящее кино — каждая новая серия начинается с места, на котором повествование прервалось в прошлый раз.

Депрессия и ночные кошмары

Признаки депрессии не всегда очевидны, самостоятельно их порой не определить, особенно на ранних стадиях. Но вы однозначно близки к этому расстройству психики, если каждую ночь видите устрашающие сновидения: некое мрачное место, монстров, кладбище, собственные похороны — вариантов множество. Проснувшись, вы будете все еще напуганы, некоторое время даже не сможете понять, что все происходило не по-настоящему.

«Умершие в образе живых. Интересно, что, если в течение сна к человеку приходит понимание того, что этих людей нет в живых, то они принимают облик покойников. Параллельные сны — несколько несвязанных между собой снов, каждый из которых в течение одной ночи сменяет другой», — приводит примеры Нина Христинич.

Для депрессивных расстройств характерна особенная радость при пробуждении, но не от начала нового дня, а он завершения ночного кошмара. Подобные явления, по мнению психологов, эквивалентны паническим атакам.

Сны как маркеры психической анестезии

Психическая анестезия — это неполная утрата способности переживать позитивные и негативные эмоции не только в период бодрствования, но и во время сна. Пациенты с этим синдромом, к примеру, не чувствуют собственного тела, но могут ощутить свою душу. Во сне они не видят свое отражение в зеркале — очень частое явление.

«Сны, в которых вы умираете несколько раз за ночь, ощущаете нереальность того что происходит. Вы отчетливо понимаете, что все вокруг является фантазией. Знакомые и близкие люди воспринимаются, как нечто чужое: вам может сниться собственный дом, но будет казаться, что вы видите его впервые», — рассказывает психолог.

Сны при этом недуге характеризуются также отсутствием каких-либо чувств, впечатлений или наоборот, переживанием забытых эмоций, которых давно не было в реальной жизни. Вам может присниться, например, как на вас нападает собака, пытается укусить, растерзать, но страха при этом вы не испытаете.

Также психическая анестезия приводит к потере ощущения сна — некоторые могут контролировать видения или сами себя будить. Часто возникает восприятие происходящего чужими глазами, но при этом без потери ощущения собственного «я».

Сновидения при обсессивно-компульсивном расстройстве

Желание мыть руки десятки раз в день или вечный поиск повода вернуться домой — проверить, включен ли утюг и перекрыт ли газ — это проявления обсессивно-компульсивного синдрома (ОКР). Навязчивые состояния не покидают пациентов даже во сне.

«Борьба во сне с навязчивыми контрастными желаниями. Вам может сниться, как вы боретесь с неким страхом, но сдаетесь. Проснувшись, вы будете чувствовать вину за то, что опустили руки. Чрезмерная эмоциональность, сильное чувство вины, часто без повода стыд и гнев, сменяющие друг друга. Осознание того, что вы обладаете какой-то волшебной силой и способны контролировать окружающих», — поясняет Христинич.

Ночные образы при посттравматическом стрессе

Посттравматический стресс отличается от обычного тем, что возникает в результате страшного события, какой-то психотравмирующей ситуации и, как правило, он приводит к ночным кошмарам.

«У людей с таким синдромом могут повторяться сны с психотравмирующей ситуацией. Так, человеку, перенесшему войну, нередко снится, как в него стреляют, а у него в этот момент заканчиваются патроны. Повторяющиеся время от времени одинаковые и чаще всего бессмысленные образы. Причем вы можете помнить их и даже знать, чем закончится сон, а также изменять его концовку», — отмечает эксперт.

Жертвы посттравматического стресса часто видят прерванные сны, которые каждый раз мучительно заканчиваются на одном и том же месте. Нередки такие явления как восприятие отдельных частей или образов — вам может присниться половина человека или отдельно говорящий зловещим голосом рот. Обычно сны у таких людей однотонные.

«Вы в страхе убегаете от кого-то и по закону подлости чувствуете, что замедляетесь. Обычно вы не видите, кто за вами гонится, но догадываетесь, кто это. Перевоплощение в животное или даже в дерево. Обычно в таких снах нет слов и мыслей. Ощущаете себя человеком другого пола — женщина, например, может чувствовать себя мужчиной с усами. Отождествление себя с преступником, даже если вы украли во сне лишь шоколадку. Такие сны встречаются у 30% осужденных за противозаконные действия», — заключила Нина Христинич.

По словам эксперта, описанные выше сюжеты и состояния могут приходить иногда в сновидения и к психически здоровым людям. Если вам снится что-то похожее — это еще не значит, что вы больны. Но это все же резонный обратиться к специалисту. Особенно, если кошмары мучают вас регулярно, а их сюжеты повторяются от ночи к ночи.

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