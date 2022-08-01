Молодая жена Петросяна рассказала, почему улетела из России: «Год ждала»

После радостной публикации подписчики завалили жену Петросяна поздравлениями.

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала поклонникам о счастливом событии, осуществления которого она ждала долгое время. Семья отправилась в совместный отпуск, но устроить его было очень непросто.

После свадьбы с 76-летним комиком на Татьяну полилось много негатива в сети. Больше всего аудиторию смущал возраст новой супруги юмориста — 32 года. До сих пор в ее соцсетях можно встретить возмущенные комментарии от подписчиков. Однако значительная часть фолловеров все равно поддерживает Брухунову и осыпает комплиментами. Именно с этими людьми девушка с удовольствием делится подробностями о своей жизни.

На этот раз жена Петросяна восторженно рассказала поклонникам об семейном отпуске, который она уже очень долго планировала. Расхождения в графике и другие непредвиденные обстоятельства серьезно отсрочили долгожданный отдых. Лишь спустя год Татьяна смогла насладиться прекрасным морем и обрадоваться солнечному пляжу.

Татьяна Брухунова радуется наступлению долгожданного отпуска. Фото: Instagram* / bruhunova

В том числе огромное число поклонников поздравили Брухунову с наконец-то свершившимся отпуском. Она призналась, что такое огромное количество приятных комментариев и сообщений получает лишь в день рождения. За добрые слова и поддержку жена Петросяна радушно поблагодарила публику. Теперь ее соцсети наполнены фотографиями моря и пляжа.

Единственное, что смущает подписчиков - отсутствие в кадре самого Петросяна. Хоть Брухунова и называет каникулы "семейным отдыхом", на фото она показала только сына, а вот муж в объектив фотокамеры так и не попал.

Ранее 5-tv.ru показывал видео Татьяны Брухуновой с трогательной встречей сына с отцом.

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