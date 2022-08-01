Британцы отказываются от отпусков из-за цен на бензин

Жители Великобритании массово отказываются от поездок и автомобилей из-за скачка цен на бензин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonathan Nicholson / ZUMAPRESS.com; 5-tv.ru

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Антироссийские санкции снова ударили по жителям Европы. Теперь многие британцы даже не могут отвезти детей в школу.

Из-за подорожавшего бензина британцы массово отказываются от отпусков. По данным издания Sun, дома остается каждая десятая семья.

Многие даже отказываются от поездок в соседние города к родственникам, а детей все реже возят в школу на машине. В некоторых семьях и вовсе пошли на радикальный шаг — машины продают, и это уже обрушило цены на рынке подержанных авто.

Ситуация с топливом на Туманном альбионе настолько критическая, что многие британцы начинают искать работу поближе к дому или по возможности просят перевести их на удаленку.

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