Что за болезнь вызвала паралич у Чубайса и чем опасен синдром Гийена-Барре

При возникновении этого недуга в первую очередь страдают конечности, а также развивается дыхательная недостаточность.

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс был экстренно госпитализирован в реанимационное отделение с диагнозом «синдром Гийена-Барре». Об этом рассказала телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале.

Что это такое?

Синдром Гийена-Барре (СГБ) — это острое аутоиммунное заболевание, которое включает в себя группу повреждений периферической нервной системы, вызывающих нарушение чувствительности и вегетативные расстройства. Известно, что тяжелые случаи синдрома встречаются достаточно редко, однако могут закончиться полным параличом для заболевшего.

Точные причины развития синдрома пока не выявлены до конца. Однако 70% пациентов с СГБ ранее страдали от различных инфекционных заболеваний. Это могли быть респираторные, желудочно-кишечные инфекции или вирус Зика. Стоит отметить, что синдром Гийена-Барре также может развиться после перенесенного коронавируса.

Симптомы

Первыми признаками заболевания становится онемение пальцев рук и ног. Следом за этим чувствуется серьезная мышечная слабость, особенно страдают нижние конечности, из-за чего пациент передвигается странной походкой. В том числе у двух третей людей появляются привычные симптомы ОРВИ и расстройство желудочно-кишечного тракта.

Синдром Гийена прогрессирует у каждого индивидуально, время развития варьируется от нескольких часов или дней. Весь период протекания болезни человек мучается от нескончаемой слабости во всем теле, а также развивается паралич черепных нервов. В том числе одними из распространенных симптомов считаются синусовая тахикардия и артериальная гипертония.

Лечение

Даже в легких случаях СГБ пациенту необходима срочная госпитализация в отделение интенсивной терапии. Заболевание опасно развитием тяжелой дыхательной недостаточности. В момент прогрессирования болезни медикам необходимо ежечасно наблюдать за больным и оценивать его дыхательные функции, сердцебиение и артериальное давление.

При бульбарном параличе иногда необходимы интубация и введение назогастрального зонда, а также соответствующие препараты, которые ускоряют восстановление пациента и снижают остаточный дефект. Особенно подобная терапия важна в период активной фазы прогрессирования болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем опасен диагностированный у Чубайса синдром Гийена-Барре.