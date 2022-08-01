Украинцев в России начали выпускать на волю вместо депортации

Однако люди не могут оформить новые документы, так как Украина закрыла все консульства.

Российские суды начали отменять решения о депортации граждан Украины из страны. Это те люди, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), по причине нарушения миграционного законодательства. Как сообщил «Коммерсантъ», решение не выдворять из страны украинцев было принято «ввиду отсутствия фактической возможности исполнения».

На текущий момент суды отменили решение о депортации двум десяткам человек из ЦВСИГ в Подмосковье, еще 30 украинцев были освобождены в Санкт-Петербурге. Однако эти люди не могут моментально оформить себе новые документы, так как после начала специальной военной операции по защите Донбасса Украина закрыла все консульства.

Как отметили эксперты Московской Хельсинкской группы (правозащитная организация, содействующая выполнению Хельсинкских соглашений — Прим.ред.), судебные процессы по вопросам миграции и депортации могут длиться месяцами, и в это время люди «застревают» в центрах содержания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине местные жители не хотят эвакуироваться из зоны боевых действий в Донбассе и ждут прихода союзных войск, а украинские военнослужащие отказываются воевать.