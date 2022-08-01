«Коммерсант»: российские суды вместо депортации освобождают украинских мигрантов

Украинцев в России начали выпускать на волю вместо депортации

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Однако люди не могут оформить новые документы, так как Украина закрыла все консульства.

Российские суды начали отменять решения о депортации граждан Украины из страны. Это те люди, которые находятся в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), по причине нарушения миграционного законодательства. Как сообщил «Коммерсантъ», решение не выдворять из страны украинцев было принято «ввиду отсутствия фактической возможности исполнения».

На текущий момент суды отменили решение о депортации двум десяткам человек из ЦВСИГ в Подмосковье, еще 30 украинцев были освобождены в Санкт-Петербурге. Однако эти люди не могут моментально оформить себе новые документы, так как после начала специальной военной операции по защите Донбасса Украина закрыла все консульства.

Как отметили эксперты Московской Хельсинкской группы (правозащитная организация, содействующая выполнению Хельсинкских соглашений — Прим.ред.), судебные процессы по вопросам миграции и депортации могут длиться месяцами, и в это время люди «застревают» в центрах содержания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине местные жители не хотят эвакуироваться из зоны боевых действий в Донбассе и ждут прихода союзных войск, а украинские военнослужащие отказываются воевать.

+14° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
61.31
1.11 62.57
1.35
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 1 августа

Последние новости

10:00
Прямая трансляция с панихиды на 40-й день со смерти Юры Шатунова
9:50
Наташа Королева рассказала, почему уехала из России
9:36
Забота о солдате и технике: как работают тыловики в российской армии
9:20
Украинцев в России начали выпускать на волю вместо депортации
9:05
Возле Багамских островов нашли испанский галеон, полный золотых украшений
8:45
Путешествие вместо диеты: как «толстяк на велике» отправился покорять Россию

Сейчас читают

Что за болезнь вызвала паралич у Чубайса и чем опасен синдром Гийена-Барре
«Кошмарим хорошо»: как слесарь и сварщик из ДНР на танке выбивают ВСУ из Марьинки
Идиллия для двоих: самые красивые и романтичные водопады России
Что нужно делать, если обгорел на даче

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год