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Малолетняя девочка с пивом и сигаретой на детской площадке напугала жителей Петербурга

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 104

Алкоголь из жестяной банки и сигарета с рук дяди — лакомство для маленького ребенка. Почему за ней никто не следит?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; ВКонтакте / spb_today_unreleased

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Малолетнюю девочку застали за распитием пива и курением на детской площадке в Петербурге. Это возмутило неравнодушных очевидцев. Более всего пугало то, что ребенку пробовать «запрещенку» давал взрослый мужчина. Предположительно, ее дядя или даже папа.

«Мужчина позволял ребенку девочке (она называла его дядей) пить пиво на детской площадке. Видно было, что не впервые. Она пряталась за ним, чтобы никто не видел», — написали в паблике «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам очевидцев, этот инцидент не должен оставаться безнаказанным, так как «ребенка постепенно убивают». Внешне малышка выглядит на четыре или пять лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России могут ввести штраф до трех тысяч рублей за приобретение для несовершеннолетних алкоголя, психотропных или одурманивающих веществ. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в мае.

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