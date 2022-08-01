Непростая работа: как танкисты выбивают ВСУ из укрепрайонов
Военкор «Известий» показал работу танкистов по укрепрайонам ВСУ
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; 5-tv.ru
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Бойцы 1-го корпуса народной милиции ДНР работают максимально осторожно и слаженно: любая минута на счету.
Войска ДНР начали штурм Марьинки. Тех самых позиций, откуда украинские боевики и обстреливают Донецк. За восемь лет националисты создали мощный укрепрайон, огневые точки — практически в каждом доме. Чтобы выбить ВСУ, в бой брошена тяжелая техника. Танки первого корпуса народной милиции ДНР прикрывают штурмовые группы. Корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину удалось побывать на передовой. Эксклюзивные кадры — в его репортаже.
На горизонте — Марьинка, укрепления ВСУ. Противник тут находится практически в каждом здании. Националисты обустроили укрепления, пытаются держать оборону, но постройки уже в дыму. Прямой наводкой по ним работают танковые подразделения первого корпуса Народной милиции ДНР.
«После выстрела машина меняет позицию. На той стороне противник тоже внимательно следит за периметром — действовать нужно четко и быстро. Экипаж снова открывает огонь», — рассказывает Сафиулин.
Еще одно укрепление ВСУ находится на территории шахты. Для танка здания — не помеха. Кроме подразделений танкистов, на направлении работает артиллерия и штурмовые группы.
«Находимся недалеко от Марьинки, здесь где-то километр пути. Постоянно слышим выходы, после начинается стрелковый бой. Даже сейчас его отчетливо слышно», — говорится в сообщении.
ВСУ в ответ чаще используют минометы. Все точки противника быстро вычисляют и уничтожают. Плотным огнем танки и артиллерия прикрывают пехоту. Поэтому обстрел нельзя прекращать ни на минуту, чтобы у противника даже возможности не было ударить по спецназу.
Несколько часов тяжелой работы — и машины отводят, чтобы солдаты могли отдохнуть, а командиры — скорректировать планы. Этот экипаж на фронте с самого начала спецоперации. Добровольцы раньше не воевали, но танк освоили быстро. Парни прошли Мариуполь, были в Попасной — теперь вернулись в Донецк.
«Я вот сварщик, нас два сварщика. Слесарь — сварщик, на танк по собственному желанию пошел. Тяга есть к технике», — рассказали они.
Во время передышки танкисты ждут хороших новостей от штурмовых отрядов. Волнуются. Все хотят быстрее освободить свой край, и по возможности — без потерь.
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