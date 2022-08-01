Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

«Зажрались»: Клава Кока показала дом участников группы Little Big в США

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 316

Сбежавшие из родной страны музыканты теперь живут в роскошном доме.

«Зажрались»: Клава Кока показала дом участников группы Little Big в США

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Певица Клава Кока побывала в гостях у артистов группы Little Big Ильи Прусикина и Софьи Таюрской, которые сейчас проживают в американском Лос-Анджелесе. В социальных сетях она показала часть их дома и восхитилась видом с балкона.

«Мне тут делают экскурсию наши, так сказать, „друзяшки“. Сонь, ну давай, каково это — жить с таким видом?», — сказала Кока.

Таюрская ответила, что «абсолютно не замечает его уже». Клава, в свою очередь, пошутила, что они зажрались.

Клава Кока показала дом Софьи Таюрской и Ильи Прусикина из группы Little Big в США.Клава Кока показала дом Софьи Таюрской и Ильи Прусикина из группы Little Big в США. Фото: Instagram* / klavacoca

Участники Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская покинули Россию через несколько месяцев после начала специальной военной операции по защите Донбасса. После того, как они сбежали из страны, в которой заработали деньги и славу, пара осудила спецоперацию, выпустив откровенно пропагандистский антивоенный клип.

Теперь группа планирует сотрудничать с американским лейблом, несмотря на то, что часть музыкантов остались в России.

Недавно Little Big отменили все концерты в РФ. В то же время был отменен их тур по США, в связи с низким спросом на билеты.

Российский шоу-бизнес в принципе поделился на два лагеря: часть звезд выступила против боевых действий и покинула Россию, другие же отметили важность поставленных целей. Еще есть те, кто высказался за дипломатическое урегулирование конфликта.

Как ранее писал 5-tv.ru, Little Big отменила свой тур по России, который должен был состояться во второй половине 2022 года. Выступления планировались в Курске, Уфе, Челябинске, Томске, Санкт-Петербурге и других городах.

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