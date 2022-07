«В силу обстоятельств»: Little Big отменили тур по России

Выступления группы планировались с 27 августа по 10 декабря в Курске, Уфе, Челябинске, Томске, Санкт-Петербурге и многих других городах России.

Группа Little Big отменила свой тур по России, анонсированный на вторую половину 2022 года. Соответствующее сообщение появилось на странице коллектива в Instagram*.

«К сожалению, в силу текущих обстоятельств проведение нашего российского тура We Are Little Big, заявленного в прошлом году, не представляется возможным. Очень ждем следующей встречи. И помните, что мы всегда любили, любим и будем любить свою Родину и вас», — отметили артисты.

Не так давно коллектив высказался против спецоперации ВС РФ, опубликовав провокационный клип. После этого на официальном сайте Little Big появилась пометка, что группа базируется в Лос-Анджелесе.

Рейв-группа Little Big была основана в Санкт-Петербурге. Ее фронтменом является Илья Прусикин. Коллектив прославился своими сатирическими и гротескными видеоработами, обыгрыванием в них стереотипов о России.

В 2020 году коллектив должен был поехать на Евровидение с песней Uno, однако из-за коронавируса выступление не состоялось.

На фоне спецоперации ВС РФ по возвращению мира в Донбасс, демилитаризации и денацификации Украины отечественный шоу-бизнес разделился на несколько лагерей. Часть звезд выступила против боевых действий и покинула Россию, другая поддержала, отметив важность поставленных целей. Третьи же выступили за дипломатическое урегулирование конфликта.

