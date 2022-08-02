Новый путь и новые преграды: как российские туристы пытаются попасть в Европу

Российские туристы выезжают через Финляндию и Эстонию, но первые путешественники уже столкнулись с проблемами.

Отечественные туроператоры разрабатывают маршруты в Европу через Финляндию и Эстонию, куда теперь снова можно попасть по шенгенской визе. Но первые путешественники уже рассказывают, что столкнулись с большими проблемами. Стоит ли рисковать ради экономии, выяснила корреспондент «Известий» Алиса Паршакова.

Кофеварка, какао, капучино, телевизор. Словно это не автобус, а отель на колесах. Когда удалось сэкономить, отдыхать можно уже в пути.

По сравнению с Турцией, намного дешевле, отмечают путешественники.

На полете через Хельсинки, а не через Стамбул подруги сэкономили почти полторы тысячи евро! И это вместе с дорогой до аэропорта, куда добираться надо из Петербурга. Зато автобусы теперь ходят несколько раз в день. Правда, на ближайший месяц все билеты раскуплены.

«Я случайно купила, сидела с утра до ночи и ловила. Кто-то просто отказался», — поделилась секретом успешного отдыха путешественница Наталья.

Одно из самых популярных направлений сегодня — Италия. Лететь туда через Стамбул — самый дорогой вариант. А до Хельсинки или стран Прибалтики надо будет еще добраться. Сначала из Москвы до Петербурга на поезде. Потом пересесть на автобус, и только потом — самолет.

В Хельсинки хоть и небольшой аэропорт, но зато рейсы прямые. Сейчас идет посадка в Стокгольм, даже Париж, Ригу. Рейсы: Измир, Анталия, Франция, Лондон. Много лоукостеров, поэтому билеты максимально недорогие.

Возьмете билет в Рим через Хельсинки в последний момент — вместе с дорогой туда-обратно — выйдет 43 тысячи рублей. Полетите с пересадкой или купите заранее –20 тысяч рублей. А через Стамбул билет обойдется в пять раз дороже. Но первые пассажиры, которые попытались сэкономить, уже сообщают о трудностях.

Как теперь возвращать багаж из недружественной Финляндии не понятно. А Финляндия и Прибалтика еще и ужесточили контроль на границе. Если его не получится пройти — билеты сгорят, а домой придется возвращаться своим ходом.

«Очень часто, к сожалению, случаются инциденты. Если происходит такое, то, как правило, пограничные или таможенные службы оставляют человека в терминале, он ждет попутный транспорт, с ним договариваются», — пояснила руководитель отдела продаж туроператора «Бонтур».

Неприятности ждут и при возвращении из отпуска. На границе недружественные соседи теперь запрещают для вывоза в Россию: товары дороже 300 евро за штуку, технику, еду (максимум пять килограммов). Под запретом автомобильные детали, алкоголь, топливо, сигареты и даже евро.

Список санкционных товаров постоянно пополняется, но это не останавливает отчаянных путешественников.

Ивангородская крепость стоит на самой границе с Эстонией. Два государства разделяет лишь небольшая река. Отсюда прекрасно виден готический собор, Нарвский замок. А еще огромную очередь из машин, которые стремятся в сторону Европы.

Но часть машин на таможне прямо при нас разворачивают. У несостоявшихся туристов сгорают и деньги и отпуск. Такая манящая Европа нам похоже не особо рада, поэтому все сильнее на границах власти закручивают гайки.