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Переехавший в США Леонтьев честно признался, почему покинул Россию

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 2 946

Леонтьев объяснил переезд в США из России назойливостью поклонников

Переехавший в США Леонтьев честно признался, почему покинул Россию

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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За границей звезде удается отдохнуть и заняться любимым делом. Не тянет ли его на родину?

Популярный российский певец Валерий Леонтьев озвучил причину своего отъезда из России. Известно, что он перебрался в Америку, в город Майами. По словам артиста, основной причиной была заносчивость фанатов. В США музыканта никто не знает, и он может спокойно прогуливаться по улицам города.

«Там можно выйти, спокойно прогуляться. Здесь выйдешь, и реакция не будет, как на прогуливающегося слона. Русских достаточно и там, но не так много, как здесь. Я могу гулять по улицам, могу сесть в любой кафешке», — поделился Валерий Леонтьев в беседе с «Интервью. Люди и События».

Также певец отметил, что жить на две страны непросто. В Штатах он проводит всего три месяца в году, и в основном, отдыхает там.

«Я порою просто теряюсь, не понимая, где я дома. Мне и здесь хорошо, и там хорошо. Здесь я практически не лежу, здесь я в бесконечных трудах и перемещениях. Записи, съемки, гастроли. Лежу только там, занимаясь своим любимым занятием: рассматриваю, как облака перемещаются и меняют свою конфигурацию», — поделился певец.

Кроме того, вместе с Леонтьевым туда и переехала его жена Люся. За границей она смогла «найти себя, признается артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что юморист Евгений Петросян вместе с женой Татьяной Брухуновой перебрался из России в Турцию.

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