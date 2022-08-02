Покинувший Россию Петросян отдыхает с молодой женой на вилле в Турции

Мы не графья: уехавший из России Петросян обосновался в Турции

Фото: Instagram* / petrosyanevgeny

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Артист не появляется в кадре, что очень смущает подписчиков.

Юморист Евгений Петросян вместе с женой Татьяной Брухуновой перебрался из России в Турцию. Пара отдыхает на шикарной вилле. Вторая половинка артиста решила поделиться фотографией в социальных сетях. К слову, одна из подписчиц Брухуновой сама проявила интерес, задав вопрос, не в графском ли поместье находится звездная семья.

Однако супруга не оценила шутку, ответив поклоннице коротко: «Это вилла, и мы на ней отдыхаем».

Петросян и его жена отгородились ото всех.Петросян и его жена отгородились ото всех. Фото: Instagram* / bruhunova

Что касается комфорта, на вилле есть бассейн, она подходит для полного уединения. Помимо этого, в распоряжении четы находится множество деликатесов. Поклонники пребывают в диком восторге от того, что у пары все замечательно.

До этого Татьяна Брухунова сообщила аудитории о том, что семья отправляется в долгожданный отпуск. По ее словам, организовать его было непросто. Сложности возникали из-за расхождения в графике и других обстоятельств, отсрочивших путешествие. Подписчиков удивляет лишь тот факт, что сам Евгений Петросян в кадре не появляется, однако того заменяет наследник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Брухунова забрала сына и улетела в отпуск на фоне слухов о воссоединении Петросяна и Степаненко.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+16° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
62.05
0.74 63.25
0.68
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 2 августа

Последние новости

8:48
Что ждет США в случае визита Пелоси на Тайвань
8:33
Мы не графья: уехавший из России Петросян обосновался в Турции
8:11
Эндокринолог рассказала, почему при диабете может застаиваться пища в желудке
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 2 августа
7:59
Новый путь и новые преграды: как российские туристы пытаются попасть в Европу
7:50
«Был шокирован»: президента Польши возмутил звонок Меркель Путину

Сейчас читают

Хватит рыдать: Чулпан Хаматова пожаловалась на предательство коллег из России
«Сейчас было помощнее»: как артиллерия «успокаивает» ВСУ в Авдеевке
Врач заподозрила у Байдена синдром Гийена-Барре, который подкосил Чубайса
Какие изменения ждут россиян в августе 2022 года

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год