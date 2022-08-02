Мы не графья: уехавший из России Петросян обосновался в Турции

Артист не появляется в кадре, что очень смущает подписчиков.

Юморист Евгений Петросян вместе с женой Татьяной Брухуновой перебрался из России в Турцию. Пара отдыхает на шикарной вилле. Вторая половинка артиста решила поделиться фотографией в социальных сетях. К слову, одна из подписчиц Брухуновой сама проявила интерес, задав вопрос, не в графском ли поместье находится звездная семья.

Однако супруга не оценила шутку, ответив поклоннице коротко: «Это вилла, и мы на ней отдыхаем».

Петросян и его жена отгородились ото всех. Фото: Instagram* / bruhunova

Что касается комфорта, на вилле есть бассейн, она подходит для полного уединения. Помимо этого, в распоряжении четы находится множество деликатесов. Поклонники пребывают в диком восторге от того, что у пары все замечательно.

До этого Татьяна Брухунова сообщила аудитории о том, что семья отправляется в долгожданный отпуск. По ее словам, организовать его было непросто. Сложности возникали из-за расхождения в графике и других обстоятельств, отсрочивших путешествие. Подписчиков удивляет лишь тот факт, что сам Евгений Петросян в кадре не появляется, однако того заменяет наследник.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Брухунова забрала сына и улетела в отпуск на фоне слухов о воссоединении Петросяна и Степаненко.

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