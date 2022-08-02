Решение суда уже вступило в законную силу. Формирование официально запрещено в России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Zurab Javakhadze; 5-tv.ru

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В Москве Верховный суд рассмотрел требование Генпрокуратуры о признании украинской националистической группировки «Азов»* террористической организацией. В ходе заседания эксперты выступили с презентациями и своими аргументами, которые указывали на жестокие преступления участников бандформирования. Суд требования удовлетворил.

Первым выступил историк Александр Дюков. Он подробно описал хронологию существования группировки. Следом за ним слово предоставили Марине Ахмедовой — писательнице и журналистке, которая провела в Донбассе последние три месяца. В эпицентре событий Ахмедова собирала информацию у местных жителей и лично фиксировала гибель и страдания людей от рук «азовцев».

Рассказал о зверских издевательствах «азовцев» и глава общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков. Он побывал в месте событий и лично пообщался с жителями ЛНР и ДНР.

«Большое финансирование они выделяли на детские лагеря, где подростков учили убивать, ненавидеть и устрашать население. „Азов“ особое внимание уделял детским домам, с юности воспитывая сирот и готовя их к службе», — рассказал правозащитник.

Кроме того, он добавил, что и внутренняя «кухня» «Азова» была схожа с сюжетом фильма-ужасов. Боевики разделились на тюремные касты, построили иерархию, основанную только на насилии и относились к военным из других подразделений, как к мусору. Особенно шокирует один из фактов, полученный Волковым от одного из пленных — «в полку практиковалось людоедство».

* — запрещен в РФ.

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