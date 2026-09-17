Потерян счет: в США одобрили очередные антироссийские санкции

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Одним из авторов был сенатор-русофоб Линдси Грэм.*

Фото, видео: © Getty Images/ Finn Gomez / Staff; 5-tv.ru

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В США одобрили очередные антироссийские санкции

За океаном одобрили дополнительные санкции против России. Палата представителей голосовала по законопроекту, соавтором которого был один из главных русофобов США Линдси Грэм* — покойный сенатор внесен в нашей стране в список террористов и экстремистов. Документ отправили на подпись в Белый дом.

В Кремле заявили, что подобные действия Вашингтона очевидно усложнят диалог.

«Мы, разумеется, наблюдаем за прохождением этого документа. Это относится к недружественным действиям, и, конечно, введение каких-то дополнительных санкций со стороны США определенно будет усложнять поиски, усилия по поискам мирного урегулирования на Украине», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Самый спорный пункт касается намерения Вашингтона ввести стопроцентные пошлины для государств — покупателей российских нефти и газа. Это в первую очередь Индия и Китай.

В Нью-Дели и Пекине уже дали понять, что будут защищать свои экономические интересы. А еще стоит учитывать ситуацию на Ближнем Востоке и блокаду Ормузского пролива.

Принятие законопроекта в таких условиях может привести к резкому росту цен на энергоносители во всем мире.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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Потерян счет: в США одобрили очередные антироссийские санкции

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