Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Житель Петербурга хладнокровно убил и расчленил собутыльника электропилой

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 28

Останки товарища преступник закопал в лесу, а орудие преступления выбросил в пруд.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann, Следственный комитет РФ

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Житель Колпино подозревается в жестоком убийстве знакомого. Видео с показаниями предполагаемого преступника опубликовал Следственный комитет РФ.

Исходя из имеющихся данных, во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами завязалась пьяная ссора. Подозреваемый ударил 42-летнего товарища ножом в грудь. От полученной раны тот скончался на месте.

Устраняя следы преступления, подозреваемый, предположительно, оттащил тело домой и воспользовался электропилой, чтобы разделить его на куски. По версии следствия, мужчина упаковал части в полиэтиленовые пакеты и сложил их в клетчатые мешки, после чего вывез останки в лес и закопал их там. Орудие убийства нашли в Ижорском пруду вместе с пилой.

Тревогу забила дочь убитого, заявившая в полицию об исчезновении отца. Она рассказала правоохранителям, как отец уехал на такси в сторону Колпино и больше не выходил на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый взят под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в селе под Тюменью мать убила собственного грудного ребенка, расчленила его тело и избавилась от останков. Части тела малыша нашли жители населенного пункта.

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