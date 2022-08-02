Житель Петербурга хладнокровно убил и расчленил собутыльника электропилой

Житель Колпино подозревается в жестоком убийстве знакомого. Видео с показаниями предполагаемого преступника опубликовал Следственный комитет РФ.

Исходя из имеющихся данных, во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами завязалась пьяная ссора. Подозреваемый ударил 42-летнего товарища ножом в грудь. От полученной раны тот скончался на месте.

Устраняя следы преступления, подозреваемый, предположительно, оттащил тело домой и воспользовался электропилой, чтобы разделить его на куски. По версии следствия, мужчина упаковал части в полиэтиленовые пакеты и сложил их в клетчатые мешки, после чего вывез останки в лес и закопал их там. Орудие убийства нашли в Ижорском пруду вместе с пилой.

Тревогу забила дочь убитого, заявившая в полицию об исчезновении отца. Она рассказала правоохранителям, как отец уехал на такси в сторону Колпино и больше не выходил на связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемый взят под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как в селе под Тюменью мать убила собственного грудного ребенка, расчленила его тело и избавилась от останков. Части тела малыша нашли жители населенного пункта.