Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

ВКС России уничтожили до 250 иностранных наемников под Николаевом

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Ксения Темникова
Ксения Темникова Журналист 33

В районе Артемовска несколько десятков украинских боевиков дезертировали и сложили оружие.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ

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Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по позициям иностранных наемников в районе украинского города Николаев. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации: украинского „Иностранного легиона“ в районе города Николаев. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники», — отчитался он.

Помимо того, до 500 украинских националистов 92-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины были ликвидированы в населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области. Также высокоточными ударами обезврежено значительное количество военной техники.

Также российские войска разгромили боевые позиции 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска. Более 130 националистов были уничтожены, оставшиеся боевики — около 70 человек, спешно бежали в Конотоп Сумской области, где сложили оружие и были признаны дезертирами

Ранее 5-tv.ru писал, как украинские силовики на харьковском и запорожском направлениях массово покидают свои позиции.

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