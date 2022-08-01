Самые яркие события в ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

МО РФ: боевики ВСУ покидают боевые позиции и массово дезертируют

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 81

Из-за серьезных потерь в личном составе уклоняться от дальнейшего прохождения военной службы стали на харьковском и запорожском направлениях.

Фото, видео: STR / ТАСС; Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России Украинский кризис

Личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово дезертирует и оставляет боевые позиции на харьковском и запорожском направлениях. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также в Харькове на территории завода «Украинские энергетические машины» благодаря высокоточному удару были ликвидированы две реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Вместе с тем 53 украинских националиста и иностранных наемников.

Кроме того, в районе Харькова Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили до 200 боевиков, семь единиц военной техники.

Всего с начала спецоперации по защите Донбасса было уничтожено более 260 самолетов, 145 вертолетов, более 1600 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, более 4200 танков и других боевых бронированных машин, более 750 боевых машин реактивных систем залпового огня, более 3000 орудий полевой артиллерии и минометов, а также боле 4500 единиц специальной военной автомобильной техники.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как работают тыловики в российской армии.

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