Трасс допустила очередной ляп в речи про Путина

Ошибочка вышла: Трасс сделала неловкую оговорку про Путина

Фото: PETER POWELL / ТАСС

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Кандидат в британские премьеры хотела как лучше, а вышло как всегда. Теперь ее очередной ляп на страницах ведущих зарубежных и российских изданий.

Кандидат в премьеры Британии Лиз Трасс сделала неловкую оговорку про президента России Владимира Путина. Это произошло во время встречи с коллегами по Консервативной партии, сообщает Daily Express.

«Я продолжу бороться за Владимира Путина!» — заявила она во время выступления в Эксетере.

После политик поспешила поправить себя, уточнив, что имела в виду «с президентом». Но СМИ тут же подхватили первоначальную цитату, и она облетела как зарубежные, так и российские издания.

Так было и с предыдущими ляпами Трасс. К примеру, она заявляла, что «гордый маленький народ Украины переживал на своем веку немало вторжений — от монголов и до татар». А на встрече с главой МИД Сергеем Лавровым отмечала, что «Лондон никогда не признает принадлежности России Ростовской и Воронежской областей», перепутав их с республиками ЛНР и ДНР. Кроме того, политик обещала не успокаиваться до тех пор, пока не будет полностью разрушена российская экономика.

Как известно, лидера британского правительства в стране выберут в начале сентября. На его место претендуют глава МИД Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак, которые прошли в финальный тур голосования. Причиной политических пертурбаций стал скандальный уход с поста Бориса Джонсона. Почему это произошло, ранее рассказывал 5-tv.ru.

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