У украинских военных не хватает вооружения, чтобы противостоять российским войскам.

Украинский доброволец Сергей Гнездилов сделал в социальных сетях заявление о том, бои в поселке Пески Донецкой народной республики являются для украинских военных (ВСУ) адом. Он отметил, что украинская сторона не ведет контрбатарейную борьбу, а союзные силы без всяких проблем кладут снаряды точно в окопы.

«Разбивают очень крепкие бетонные позиции за десять минут. Без паузы и отдыха продавливают линию обороны», — рассказал Гнездилов.

Он также подчеркнул, что российские войска и бойцы ЛДНР за сутки выпускают более шести тысяч снарядов. При этом ВСУ имеют только два миномета, поэтому не могут существенно ответить. По его словам, в поселке за день «переламывается дикое количество украинской пехоты».

Россия начала спецоперацию по защите Донбасса в конце февраля. Глава государства Владимир Путин отмечал, что мирное население региона подвергается геноциду со стороны Киева в течение восьми лет. По заявлению Минобороны РФ, войска наносят удары по военной инфраструктуре Украины с целью снижения ее боевого потенциала. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация страны.

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